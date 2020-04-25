Фейеноорд - Гронинген

|14 тур
|24 ноября, воскресенье
|14:15
|Гронинген
|1:1
|Фейеноорд
|22 тур
|17 февраля, воскресенье
|16:30
|Гронинген
|1:0
|Фейеноорд
|13 тур
|25 ноября, воскресенье
|16:30
|Фейеноорд
|1:0
|Гронинген
|22 тур
|8 февраля, четверг
|22:45
|Фейеноорд
|3:0
|Гронинген
|13 тур
|25 ноября, суббота
|21:45
|Гронинген
|0:2
|Фейеноорд
|22 тур
|11 февраля, суббота
|21:45
|Фейеноорд
|2:0
|Гронинген
|1 тур
|7 августа, воскресенье
|13:30
|Гронинген
|0:5
|Фейеноорд
|31 тур
|16 апреля, суббота
|20:45
|Фейеноорд
|1:1
|Гронинген
|16 тур
|13 декабря, воскресенье
|16:30
|Гронинген
|1:1
|Фейеноорд
|32 тур
|26 апреля, воскресенье
|15:30
|Гронинген
|1:1
|Фейеноорд
|8 тур
|5 октября, воскресенье
|16:30
|Фейеноорд
|4:0
|Гронинген
|27 тур
|9 марта, воскресенье
|17:30
|Гронинген
|0:2
|Фейеноорд
|17 тур
|15 декабря, воскресенье
|17:30
|Фейеноорд
|1:0
|Гронинген
|18 тур
|23 декабря, воскресенье
|17:30
|Фейеноорд
|2:1
|Гронинген
|8 тур
|7 октября, воскресенье
|16:30
|Гронинген
|2:2
|Фейеноорд
|24 тур
|4 марта, воскресенье
|17:30
|Фейеноорд
|1:0
|Гронинген
|11 тур
|30 октября, воскресенье
|17:30
|Гронинген
|6:0
|Фейеноорд
|25 тур
|27 февраля, воскресенье
|16:30
|Фейеноорд
|5:1
|Гронинген
|15 тур
|21 ноября, воскресенье
|16:30
|Гронинген
|2:0
|Фейеноорд