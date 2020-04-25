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Фейеноорд - Гронинген

25.04.2020, Суббота, 00:00 мск Голландия. Эредивизие, 32 тур Фейеноорд - Гронинген
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
14 тур
24 ноября, воскресенье 14:15 Гронинген 1:1 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
22 тур
17 февраля, воскресенье 16:30 Гронинген 1:0 Фейеноорд
13 тур
25 ноября, воскресенье 16:30 Фейеноорд 1:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
22 тур
8 февраля, четверг 22:45 Фейеноорд 3:0 Гронинген
13 тур
25 ноября, суббота 21:45 Гронинген 0:2 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
22 тур
11 февраля, суббота 21:45 Фейеноорд 2:0 Гронинген
1 тур
7 августа, воскресенье 13:30 Гронинген 0:5 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
31 тур
16 апреля, суббота 20:45 Фейеноорд 1:1 Гронинген
16 тур
13 декабря, воскресенье 16:30 Гронинген 1:1 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
32 тур
26 апреля, воскресенье 15:30 Гронинген 1:1 Фейеноорд
8 тур
5 октября, воскресенье 16:30 Фейеноорд 4:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
27 тур
9 марта, воскресенье 17:30 Гронинген 0:2 Фейеноорд
17 тур
15 декабря, воскресенье 17:30 Фейеноорд 1:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
18 тур
23 декабря, воскресенье 17:30 Фейеноорд 2:1 Гронинген
8 тур
7 октября, воскресенье 16:30 Гронинген 2:2 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
24 тур
4 марта, воскресенье 17:30 Фейеноорд 1:0 Гронинген
11 тур
30 октября, воскресенье 17:30 Гронинген 6:0 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
25 тур
27 февраля, воскресенье 16:30 Фейеноорд 5:1 Гронинген
15 тур
21 ноября, воскресенье 16:30 Гронинген 2:0 Фейеноорд
Чемпионат Голландии (2009/2010)
25 тур
28 февраля, воскресенье 16:30 Гронинген 2:3 Фейеноорд
16 тур
6 декабря, воскресенье 16:30 Фейеноорд 3:1 Гронинген
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