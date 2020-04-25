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Эммен - РКС Ваалвейк

25.04.2020, Суббота, 00:00 мск Голландия. Эредивизие, 32 тур Эммен - РКС Ваалвейк
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
14 тур
24 ноября, воскресенье 16:30 РКС Ваалвейк 1:1 Эммен
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