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ПСВ - Утрехт

25.04.2020, Суббота, 00:00 мск Голландия. Эредивизие, 32 тур ПСВ - Утрехт
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
10 тур
19 октября, суббота 21:45 Утрехт 3:0 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
21 тур
10 февраля, воскресенье 18:45 Утрехт 2:2 ПСВ
1 тур
11 августа, суббота 21:45 ПСВ 4:0 Утрехт
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
26 тур
3 марта, суббота 20:30 ПСВ 3:0 Утрехт
6 тур
24 сентября, воскресенье 13:30 Утрехт 1:7 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
22 тур
12 февраля, воскресенье 18:45 ПСВ 3:0 Утрехт
1 тур
6 августа, суббота 20:45 Утрехт 1:2 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
22 тур
7 февраля, воскресенье 18:45 Утрехт 0:2 ПСВ
12 тур
8 ноября, воскресенье 14:30 ПСВ 3:1 Утрехт
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
22 тур
7 февраля, суббота 22:45 ПСВ 3:1 Утрехт
10 тур
26 октября, воскресенье 16:30 Утрехт 1:5 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
27 тур
8 марта, суббота 23:45 ПСВ 1:0 Утрехт
17 тур
15 декабря, воскресенье 19:30 Утрехт 1:5 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
23 тур
16 февраля, суббота 23:45 ПСВ 2:1 Утрехт
5 тур
16 сентября, воскресенье 16:30 Утрехт 1:0 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
18 тур
22 января, воскресенье 19:30 Утрехт 1:1 ПСВ
9 тур
15 октября, суббота 22:45 ПСВ 1:0 Утрехт
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
28 тур
20 марта, воскресенье 16:30 ПСВ 1:0 Утрехт
13 тур
7 ноября, воскресенье 16:30 Утрехт 1:2 ПСВ
Чемпионат Голландии (2009/2010)
21 тур
3 февраля, среда 22:00 ПСВ 2:1 Утрехт
9 тур
4 октября, воскресенье 16:30 Утрехт 0:0 ПСВ
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