Аякс - Витесс

|1 тур
|3 августа, суббота
|19:30
|Витесс
|2:2
|Аякс
|26 тур
|4 марта, воскресенье
|16:30
|Витесс
|3:2
|Аякс
|6 тур
|24 сентября, воскресенье
|15:30
|Аякс
|1:2
|Витесс
|23 тур
|19 февраля, воскресенье
|16:30
|Витесс
|0:1
|Аякс
|5 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:45
|Аякс
|1:0
|Витесс
|19 тур
|23 января, суббота
|21:45
|Аякс
|1:0
|Витесс
|10 тур
|25 октября, воскресенье
|16:30
|Витесс
|1:3
|Аякс
|20 тур
|1 февраля, воскресенье
|16:30
|Витесс
|1:0
|Аякс
|1 тур
|10 августа, воскресенье
|16:30
|Аякс
|4:1
|Витесс
|18 тур
|12 декабря, воскресенье
|14:30
|Витесс
|0:1
|Аякс
|2 тур
|14 августа, суббота
|20:45
|Аякс
|4:2
|Витесс