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Аякс - Витесс

23.04.2020, Четверг, 00:00 мск Голландия. Эредивизие, 31 тур Аякс - Витесс
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
1 тур
3 августа, суббота 19:30 Витесс 2:2 Аякс
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
32 тур
23 апреля, вторник 21:45 Аякс 4:2 Витесс
4 тур
2 сентября, воскресенье 15:30 Витесс 0:4 Аякс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
26 тур
4 марта, воскресенье 16:30 Витесс 3:2 Аякс
6 тур
24 сентября, воскресенье 15:30 Аякс 1:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
23 тур
19 февраля, воскресенье 16:30 Витесс 0:1 Аякс
5 тур
11 сентября, воскресенье 17:45 Аякс 1:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
19 тур
23 января, суббота 21:45 Аякс 1:0 Витесс
10 тур
25 октября, воскресенье 16:30 Витесс 1:3 Аякс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
20 тур
1 февраля, воскресенье 16:30 Витесс 1:0 Аякс
1 тур
10 августа, воскресенье 16:30 Аякс 4:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
31 тур
6 апреля, воскресенье 16:30 Витесс 1:1 Аякс
12 тур
2 ноября, суббота 21:45 Аякс 0:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
20 тур
27 января, воскресенье 15:30 Витесс 3:2 Аякс
11 тур
3 ноября, суббота 21:45 Аякс 0:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
34 тур
6 мая, воскресенье 16:30 Витесс 1:3 Аякс
4 тур
26 августа, пятница 22:00 Аякс 4:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
18 тур
12 декабря, воскресенье 14:30 Витесс 0:1 Аякс
2 тур
14 августа, суббота 20:45 Аякс 4:2 Витесс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
24 тур
21 февраля, воскресенье 16:30 Аякс 4:0 Витесс
15 тур
29 ноября, воскресенье 14:30 Витесс 1:5 Аякс
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