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Херенвен - Эммен

22.04.2020, Среда, 00:00 мск Голландия. Эредивизие, 31 тур Херенвен - Эммен
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
3 тур
17 августа, суббота 21:45 Эммен 2:0 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
29 тур
7 апреля, воскресенье 13:15 Эммен 2:0 Херенвен
11 тур
4 ноября, воскресенье 14:15 Херенвен 1:1 Эммен
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