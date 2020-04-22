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Гронинген - Фортуна

22.04.2020, Среда, 00:00 мск Голландия. Эредивизие, 31 тур Гронинген - Фортуна
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
15 тур
30 ноября, суббота 21:45 Фортуна 1:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
34 тур
12 мая, воскресенье 15:30 Гронинген 3:0 Фортуна
17 тур
22 декабря, суббота 20:30 Фортуна 0:0 Гронинген
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