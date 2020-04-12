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Эммен - Аякс

12.04.2020, Воскресенье, 00:00 мск Голландия. Эредивизие, 30 тур Эммен - Аякс
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
2 тур
10 августа, суббота 20:45 Аякс 5:0 Эммен
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
28 тур
3 апреля, среда 21:45 Эммен 2:5 Аякс
3 тур
25 августа, суббота 19:30 Аякс 5:0 Эммен
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