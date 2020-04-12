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Фортуна - Утрехт

12.04.2020, Воскресенье, 00:00 мск Голландия. Эредивизие, 30 тур Фортуна - Утрехт
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
12 тур
3 ноября, воскресенье 16:30 Утрехт 6:0 Фортуна
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
32 тур
24 апреля, среда 20:45 Утрехт 2:1 Фортуна
4 тур
1 сентября, суббота 21:45 Фортуна 1:1 Утрехт
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