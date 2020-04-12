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ПСВ - Спарта

12.04.2020, Воскресенье, 00:00 мск Голландия. Эредивизие, 30 тур ПСВ - Спарта
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
12 тур
2 ноября, суббота 21:45 Спарта 2:2 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
23 тур
10 февраля, суббота 21:45 Спарта 1:2 ПСВ
14 тур
3 декабря, воскресенье 16:30 ПСВ 1:0 Спарта
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
28 тур
1 апреля, суббота 20:45 Спарта 0:2 ПСВ
10 тур
22 октября, суббота 20:45 ПСВ 1:0 Спарта
Чемпионат Голландии (2009/2010)
24 тур
21 февраля, воскресенье 16:30 ПСВ 1:1 Спарта
15 тур
27 ноября, пятница 22:45 Спарта 2:3 ПСВ
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