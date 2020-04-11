Фейеноорд - Венло

|12 тур
|3 ноября, воскресенье
|16:30
|Венло
|0:3
|Фейеноорд
|29 тур
|7 апреля, воскресенье
|15:30
|Венло
|0:3
|Фейеноорд
|11 тур
|6 декабря, четверг
|22:00
|Фейеноорд
|4:1
|Венло
|21 тур
|4 февраля, воскресенье
|16:30
|Венло
|1:0
|Фейеноорд
|12 тур
|18 ноября, суббота
|20:30
|Фейеноорд
|1:1
|Венло
|29 тур
|5 апреля, пятница
|22:00
|Фейеноорд
|1:0
|Венло
|9 тур
|21 октября, воскресенье
|16:30
|Венло
|2:3
|Фейеноорд
|18 тур
|22 января, воскресенье
|17:30
|Венло
|2:1
|Фейеноорд
|9 тур
|16 октября, воскресенье
|16:30
|Фейеноорд
|4:0
|Венло
|33 тур
|1 мая, воскресенье
|16:30
|Венло
|3:2
|Фейеноорд
|11 тур
|27 октября, среда
|23:00
|Фейеноорд
|3:0
|Венло