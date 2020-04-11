Введите ваш ник на сайте

Фейеноорд - Венло

11.04.2020, Суббота, 00:00 мск Голландия. Эредивизие, 30 тур Фейеноорд - Венло
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
12 тур
3 ноября, воскресенье 16:30 Венло 0:3 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
29 тур
7 апреля, воскресенье 15:30 Венло 0:3 Фейеноорд
11 тур
6 декабря, четверг 22:00 Фейеноорд 4:1 Венло
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
21 тур
4 февраля, воскресенье 16:30 Венло 1:0 Фейеноорд
12 тур
18 ноября, суббота 20:30 Фейеноорд 1:1 Венло
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
29 тур
5 апреля, пятница 22:00 Фейеноорд 1:0 Венло
9 тур
21 октября, воскресенье 16:30 Венло 2:3 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
18 тур
22 января, воскресенье 17:30 Венло 2:1 Фейеноорд
9 тур
16 октября, воскресенье 16:30 Фейеноорд 4:0 Венло
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
33 тур
1 мая, воскресенье 16:30 Венло 3:2 Фейеноорд
11 тур
27 октября, среда 23:00 Фейеноорд 3:0 Венло
Чемпионат Голландии (2009/2010)
19 тур
24 января, воскресенье 16:30 Венло 1:1 Фейеноорд
11 тур
24 октября, суббота 21:45 Фейеноорд 1:0 Венло
...
  • Читайте нас: 