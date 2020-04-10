Гронинген - Херенвен

|11 тур
|27 октября, воскресенье
|14:15
|Херенвен
|1:1
|Гронинген
|30 тур
|14 апреля, воскресенье
|15:30
|Херенвен
|1:1
|Гронинген
|12 тур
|11 ноября, воскресенье
|14:15
|Гронинген
|2:0
|Херенвен
|30 тур
|8 апреля, воскресенье
|15:30
|Херенвен
|1:1
|Гронинген
|1 тур
|13 августа, воскресенье
|17:45
|Гронинген
|3:3
|Херенвен
|20 тур
|29 января, воскресенье
|14:30
|Херенвен
|0:0
|Гронинген
|9 тур
|15 октября, суббота
|21:45
|Гронинген
|0:3
|Херенвен
|33 тур
|1 мая, воскресенье
|15:30
|Херенвен
|1:2
|Гронинген
|5 тур
|13 сентября, воскресенье
|13:30
|Гронинген
|3:1
|Херенвен
|24 тур
|22 февраля, воскресенье
|14:30
|Херенвен
|3:1
|Гронинген
|15 тур
|7 декабря, воскресенье
|16:30
|Гронинген
|1:1
|Херенвен
|23 тур
|9 февраля, воскресенье
|19:30
|Гронинген
|1:3
|Херенвен
|6 тур
|15 сентября, воскресенье
|16:30
|Херенвен
|4:2
|Гронинген
|29 тур
|7 апреля, воскресенье
|16:30
|Гронинген
|3:1
|Херенвен
|9 тур
|21 октября, воскресенье
|16:30
|Херенвен
|3:0
|Гронинген
|28 тур
|31 марта, суббота
|20:45
|Гронинген
|1:3
|Херенвен
|5 тур
|11 сентября, воскресенье
|14:30
|Херенвен
|3:0
|Гронинген
|21 тур
|30 января, воскресенье
|16:30
|Херенвен
|1:4
|Гронинген
|9 тур
|17 октября, воскресенье
|16:30
|Гронинген
|1:0
|Херенвен