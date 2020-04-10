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Гронинген - Херенвен

10.04.2020, Пятница, 00:00 мск Голландия. Эредивизие, 30 тур Гронинген - Херенвен
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
11 тур
27 октября, воскресенье 14:15 Херенвен 1:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
30 тур
14 апреля, воскресенье 15:30 Херенвен 1:1 Гронинген
12 тур
11 ноября, воскресенье 14:15 Гронинген 2:0 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
30 тур
8 апреля, воскресенье 15:30 Херенвен 1:1 Гронинген
1 тур
13 августа, воскресенье 17:45 Гронинген 3:3 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
20 тур
29 января, воскресенье 14:30 Херенвен 0:0 Гронинген
9 тур
15 октября, суббота 21:45 Гронинген 0:3 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
33 тур
1 мая, воскресенье 15:30 Херенвен 1:2 Гронинген
5 тур
13 сентября, воскресенье 13:30 Гронинген 3:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
24 тур
22 февраля, воскресенье 14:30 Херенвен 3:1 Гронинген
15 тур
7 декабря, воскресенье 16:30 Гронинген 1:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
23 тур
9 февраля, воскресенье 19:30 Гронинген 1:3 Херенвен
6 тур
15 сентября, воскресенье 16:30 Херенвен 4:2 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
29 тур
7 апреля, воскресенье 16:30 Гронинген 3:1 Херенвен
9 тур
21 октября, воскресенье 16:30 Херенвен 3:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
28 тур
31 марта, суббота 20:45 Гронинген 1:3 Херенвен
5 тур
11 сентября, воскресенье 14:30 Херенвен 3:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
21 тур
30 января, воскресенье 16:30 Херенвен 1:4 Гронинген
9 тур
17 октября, воскресенье 16:30 Гронинген 1:0 Херенвен
Чемпионат Голландии (2009/2010)
18 тур
20 декабря, воскресенье 16:30 Гронинген 2:0 Херенвен
6 тур
12 сентября, суббота 21:45 Херенвен 0:1 Гронинген
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