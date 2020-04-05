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Твенте - Фортуна

05.04.2020, Воскресенье, 00:00 мск Голландия. Эредивизие, 29 тур Твенте - Фортуна
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
6 тур
15 сентября, воскресенье 17:45 Фортуна 2:3 Твенте
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