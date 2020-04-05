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Аякс - Зволле

05.04.2020, Воскресенье, 00:00 мск Голландия. Эредивизие, 29 тур Аякс - Зволле
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
12 тур
1 ноября, пятница 22:00 Зволле 2:4 Аякс
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
24 тур
13 марта, среда 20:30 Аякс 2:1 Зволле
15 тур
8 декабря, суббота 21:45 Зволле 1:4 Аякс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
24 тур
18 февраля, воскресенье 18:45 Зволле 0:1 Аякс
4 тур
9 сентября, суббота 21:45 Аякс 3:0 Зволле
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
18 тур
15 января, воскресенье 16:30 Зволле 1:3 Аякс
7 тур
24 сентября, суббота 20:45 Аякс 5:1 Зволле
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
29 тур
3 апреля, воскресенье 17:45 Аякс 3:0 Зволле
14 тур
29 ноября, воскресенье 16:30 Зволле 0:2 Аякс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
32 тур
26 апреля, воскресенье 15:30 Зволле 1:1 Аякс
8 тур
5 октября, воскресенье 18:45 Аякс 0:0 Зволле
Суперкубок Голландии 2014

3 августа, воскресенье 20:00 Зволле 1:0 Аякс
Голландия. Кубок (2013/2014)
Финал
20 апреля, воскресенье 20:00 Зволле 5:1 Аякс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
23 тур
9 февраля, воскресенье 17:30 Зволле 1:1 Аякс
6 тур
14 сентября, суббота 20:45 Аякс 2:1 Зволле
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
26 тур
10 марта, воскресенье 17:30 Аякс 3:0 Зволле
12 тур
11 ноября, воскресенье 17:30 Зволле 2:4 Аякс
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