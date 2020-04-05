Аякс - Зволле

|12 тур
|1 ноября, пятница
|22:00
|Зволле
|2:4
|Аякс
|24 тур
|18 февраля, воскресенье
|18:45
|Зволле
|0:1
|Аякс
|4 тур
|9 сентября, суббота
|21:45
|Аякс
|3:0
|Зволле
|18 тур
|15 января, воскресенье
|16:30
|Зволле
|1:3
|Аякс
|7 тур
|24 сентября, суббота
|20:45
|Аякс
|5:1
|Зволле
|29 тур
|3 апреля, воскресенье
|17:45
|Аякс
|3:0
|Зволле
|14 тур
|29 ноября, воскресенье
|16:30
|Зволле
|0:2
|Аякс
|32 тур
|26 апреля, воскресенье
|15:30
|Зволле
|1:1
|Аякс
|8 тур
|5 октября, воскресенье
|18:45
|Аякс
|0:0
|Зволле
|23 тур
|9 февраля, воскресенье
|17:30
|Зволле
|1:1
|Аякс
|6 тур
|14 сентября, суббота
|20:45
|Аякс
|2:1
|Зволле