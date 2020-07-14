Введите ваш ник на сайте

Шеффилд Уэнсдэй - Хаддерсфилд Таун

14.07.2020, Вторник, 21:45 мск Англия. Чемпионшип, 44 тур Шеффилд Уэнсдэй - Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
7 тур
15 сентября, воскресенье 14:00 Хаддерсфилд Таун 0:2 Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
1/2 финала
ответный матч		 17 мая, среда 21:45 Шеффилд Уэнсдэй 1:1
(3:4)п		 Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
1/2 финала
первый матч		 14 мая, воскресенье 14:00 Хаддерсфилд Таун 0:0 Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
26 тур
14 января, суббота 18:00 Шеффилд Уэнсдэй 2:0 Хаддерсфилд Таун
12 тур
16 октября, воскресенье 14:00 Хаддерсфилд Таун 0:1 Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
39 тур
2 апреля, суббота 17:00 Хаддерсфилд Таун 0:1 Шеффилд Уэнсдэй
17 тур
21 ноября, суббота 18:00 Шеффилд Уэнсдэй 3:1 Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
40 тур
4 апреля, суббота 17:00 Шеффилд Уэнсдэй 1:1 Хаддерсфилд Таун
18 тур
22 ноября, суббота 15:15 Хаддерсфилд Таун 0:0 Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
32 тур
22 февраля, суббота 19:00 Хаддерсфилд Таун 0:2 Шеффилд Уэнсдэй
16 тур
23 ноября, суббота 16:15 Шеффилд Уэнсдэй 1:2 Хаддерсфилд Таун
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
25 тур
29 декабря, суббота 16:30 Хаддерсфилд Таун 0:0 Шеффилд Уэнсдэй
6 тур
19 сентября, среда 22:45 Шеффилд Уэнсдэй 1:3 Хаддерсфилд Таун
...
  • Читайте нас: 