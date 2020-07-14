Шеффилд Уэнсдэй - Хаддерсфилд Таун

|7 тур
|15 сентября, воскресенье
|14:00
|Хаддерсфилд Таун
|0:2
|Шеффилд Уэнсдэй
|7 тур
|15 сентября, воскресенье
|14:00
|Хаддерсфилд Таун
|0:2
|Шеффилд Уэнсдэй
|1/2 финала
ответный матч
|17 мая, среда
|21:45
|Шеффилд Уэнсдэй
|1:1
(3:4)п
|Хаддерсфилд Таун
|1/2 финала
первый матч
|14 мая, воскресенье
|14:00
|Хаддерсфилд Таун
|0:0
|Шеффилд Уэнсдэй
|26 тур
|14 января, суббота
|18:00
|Шеффилд Уэнсдэй
|2:0
|Хаддерсфилд Таун
|12 тур
|16 октября, воскресенье
|14:00
|Хаддерсфилд Таун
|0:1
|Шеффилд Уэнсдэй
|39 тур
|2 апреля, суббота
|17:00
|Хаддерсфилд Таун
|0:1
|Шеффилд Уэнсдэй
|17 тур
|21 ноября, суббота
|18:00
|Шеффилд Уэнсдэй
|3:1
|Хаддерсфилд Таун
|40 тур
|4 апреля, суббота
|17:00
|Шеффилд Уэнсдэй
|1:1
|Хаддерсфилд Таун
|18 тур
|22 ноября, суббота
|15:15
|Хаддерсфилд Таун
|0:0
|Шеффилд Уэнсдэй
|32 тур
|22 февраля, суббота
|19:00
|Хаддерсфилд Таун
|0:2
|Шеффилд Уэнсдэй
|16 тур
|23 ноября, суббота
|16:15
|Шеффилд Уэнсдэй
|1:2
|Хаддерсфилд Таун
|25 тур
|29 декабря, суббота
|16:30
|Хаддерсфилд Таун
|0:0
|Шеффилд Уэнсдэй
|6 тур
|19 сентября, среда
|22:45
|Шеффилд Уэнсдэй
|1:3
|Хаддерсфилд Таун