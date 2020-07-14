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Миллуолл - Блэкберн

14.07.2020, Вторник, 21:45 мск Англия. Чемпионшип, 44 тур Миллуолл - Блэкберн
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
7 тур
14 сентября, суббота 17:00 Блэкберн 2:0 Миллуолл
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
27 тур
12 января, суббота 20:30 Миллуолл 0:2 Блэкберн
2 тур
11 августа, суббота 17:00 Блэкберн 0:0 Миллуолл
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
41 тур
21 апреля, вторник 21:45 Блэкберн 2:0 Миллуолл
16 тур
4 ноября, вторник 22:45 Миллуолл 2:2 Блэкберн
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
39 тур
29 марта, суббота 19:00 Миллуолл 2:2 Блэкберн
20 тур
14 декабря, суббота 19:00 Блэкберн 3:2 Миллуолл
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
37 тур
23 апреля, вторник 22:45 Миллуолл 1:2 Блэкберн
18 тур
24 ноября, суббота 19:00 Блэкберн 0:2 Миллуолл
Англия. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
повторный матч		 13 марта, среда 23:45 Блэкберн 0:1 Миллуолл
Англия. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
10 марта, воскресенье 18:00 Миллуолл 0:0 Блэкберн
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