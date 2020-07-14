Миллуолл - Блэкберн

|7 тур
|14 сентября, суббота
|17:00
|Блэкберн
|2:0
|Миллуолл
|27 тур
|12 января, суббота
|20:30
|Миллуолл
|0:2
|Блэкберн
|2 тур
|11 августа, суббота
|17:00
|Блэкберн
|0:0
|Миллуолл
|41 тур
|21 апреля, вторник
|21:45
|Блэкберн
|2:0
|Миллуолл
|16 тур
|4 ноября, вторник
|22:45
|Миллуолл
|2:2
|Блэкберн
|39 тур
|29 марта, суббота
|19:00
|Миллуолл
|2:2
|Блэкберн
|20 тур
|14 декабря, суббота
|19:00
|Блэкберн
|3:2
|Миллуолл
|37 тур
|23 апреля, вторник
|22:45
|Миллуолл
|1:2
|Блэкберн
|18 тур
|24 ноября, суббота
|19:00
|Блэкберн
|0:2
|Миллуолл