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Лидс - Барнсли

16.07.2020, Четверг, 19:00 мск Лидс, стадион Элланд Роад Англия. Чемпионшип, 44 тур Лидс - Барнсли
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
7 тур
15 сентября, воскресенье 14:30 Барнсли 0:2 Лидс
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
44 тур
21 апреля, суббота 17:00 Лидс 2:1 Барнсли
19 тур
25 ноября, суббота 15:30 Барнсли 0:2 Лидс
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
27 тур
21 января, суббота 20:30 Барнсли 3:2 Лидс
11 тур
1 октября, суббота 17:00 Лидс 2:1 Барнсли
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
43 тур
19 апреля, суббота 18:00 Барнсли 0:1 Лидс
21 тур
21 декабря, суббота 19:00 Лидс 0:0 Барнсли
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
27 тур
12 января, суббота 19:00 Барнсли 2:0 Лидс
10 тур
6 октября, суббота 18:00 Лидс 1:0 Барнсли
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
24 тур
31 декабря, суббота 17:00 Барнсли 4:1 Лидс
18 тур
26 ноября, суббота 19:00 Лидс 1:2 Барнсли
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
33 тур
22 февраля, вторник 22:45 Лидс 3:3 Барнсли
6 тур
14 сентября, вторник 22:45 Барнсли 5:2 Лидс
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