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Халл Сити - Миллуолл

11.07.2020, Суббота, 17:00 мск Англия. Чемпионшип, 43 тур Халл Сити - Миллуолл
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
6 тур
31 августа, суббота 17:00 Миллуолл 1:1 Халл Сити
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
33 тур
26 февраля, вторник 22:45 Халл Сити 2:1 Миллуолл
21 тур
8 декабря, суббота 18:00 Миллуолл 2:2 Халл Сити
Англия. Кубок (2018/2019)
1/32 финала
6 января, воскресенье 17:00 Миллуолл 2:1 Халл Сити
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
36 тур
6 марта, вторник 22:45 Халл Сити 1:2 Миллуолл
18 тур
21 ноября, вторник 22:45 Миллуолл 0:0 Халл Сити
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
30 тур
2 февраля, суббота 19:00 Миллуолл 0:1 Халл Сити
5 тур
15 сентября, суббота 18:00 Халл Сити 4:1 Миллуолл
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
41 тур
7 апреля, суббота 18:00 Миллуолл 2:0 Халл Сити
22 тур
17 декабря, суббота 19:00 Халл Сити 2:0 Миллуолл
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
39 тур
2 апреля, суббота 18:00 Халл Сити 0:1 Миллуолл
2 тур
14 августа, суббота 18:00 Миллуолл 4:0 Халл Сити
Англия. Кубок (2008/2009)
1/16 финала
24 января, суббота 18:00 Халл Сити 2:0 Миллуолл
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