Халл Сити - Миллуолл

|6 тур
|31 августа, суббота
|17:00
|Миллуолл
|1:1
|Халл Сити
|33 тур
|26 февраля, вторник
|22:45
|Халл Сити
|2:1
|Миллуолл
|21 тур
|8 декабря, суббота
|18:00
|Миллуолл
|2:2
|Халл Сити
|36 тур
|6 марта, вторник
|22:45
|Халл Сити
|1:2
|Миллуолл
|18 тур
|21 ноября, вторник
|22:45
|Миллуолл
|0:0
|Халл Сити
|30 тур
|2 февраля, суббота
|19:00
|Миллуолл
|0:1
|Халл Сити
|5 тур
|15 сентября, суббота
|18:00
|Халл Сити
|4:1
|Миллуолл
|41 тур
|7 апреля, суббота
|18:00
|Миллуолл
|2:0
|Халл Сити
|22 тур
|17 декабря, суббота
|19:00
|Халл Сити
|2:0
|Миллуолл
|39 тур
|2 апреля, суббота
|18:00
|Халл Сити
|0:1
|Миллуолл
|2 тур
|14 августа, суббота
|18:00
|Миллуолл
|4:0
|Халл Сити