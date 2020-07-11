Блэкберн - Вест Бромвич

|6 тур
|31 августа, суббота
|17:00
|Вест Бромвич
|3:2
|Блэкберн
|6 тур
|31 августа, суббота
|17:00
|Вест Бромвич
|3:2
|Блэкберн
|26 тур
|1 января, вторник
|18:00
|Блэкберн
|2:1
|Вест Бромвич
|15 тур
|27 октября, суббота
|17:00
|Вест Бромвич
|1:1
|Блэкберн
|32 тур
|7 апреля, суббота
|18:00
|Вест Бромвич
|3:0
|Блэкберн
|16 тур
|17 декабря, суббота
|19:00
|Блэкберн
|1:2
|Вест Бромвич
|24 тур
|23 января, воскресенье
|19:00
|Блэкберн
|2:0
|Вест Бромвич
|20 тур
|28 декабря, вторник
|18:00
|Вест Бромвич
|1:3
|Блэкберн
|38 тур
|24 мая, воскресенье
|19:00
|Блэкберн
|0:0
|Вест Бромвич
|11 тур
|1 ноября, суббота
|18:00
|Вест Бромвич
|2:2
|Блэкберн