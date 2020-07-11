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Блэкберн - Вест Бромвич

11.07.2020, Суббота, 17:00 мск Англия. Чемпионшип, 43 тур Блэкберн - Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
6 тур
31 августа, суббота 17:00 Вест Бромвич 3:2 Блэкберн
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
26 тур
1 января, вторник 18:00 Блэкберн 2:1 Вест Бромвич
15 тур
27 октября, суббота 17:00 Вест Бромвич 1:1 Блэкберн
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
32 тур
7 апреля, суббота 18:00 Вест Бромвич 3:0 Блэкберн
16 тур
17 декабря, суббота 19:00 Блэкберн 1:2 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
24 тур
23 января, воскресенье 19:00 Блэкберн 2:0 Вест Бромвич
20 тур
28 декабря, вторник 18:00 Вест Бромвич 1:3 Блэкберн
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
38 тур
24 мая, воскресенье 19:00 Блэкберн 0:0 Вест Бромвич
11 тур
1 ноября, суббота 18:00 Вест Бромвич 2:2 Блэкберн
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