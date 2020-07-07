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Брентфорд - Чарльтон

07.07.2020, Вторник, 20:00 мск Англия. Чемпионшип, 42 тур Брентфорд - Чарльтон
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
5 тур
24 августа, суббота 17:00 Чарльтон 1:0 Брентфорд
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
35 тур
5 марта, суббота 18:00 Брентфорд 1:2 Чарльтон
13 тур
24 октября, суббота 17:00 Чарльтон 0:3 Брентфорд
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
31 тур
14 февраля, суббота 18:00 Чарльтон 3:0 Брентфорд
1 тур
9 августа, суббота 18:00 Брентфорд 1:1 Чарльтон
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