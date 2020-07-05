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Вест Бромвич - Халл Сити

05.07.2020, Воскресенье, 17:00 мск Англия. Чемпионшип, 41 тур Вест Бромвич - Халл Сити
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
16 тур
9 ноября, суббота 18:00 Халл Сити 0:1 Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
43 тур
19 апреля, пятница 17:00 Вест Бромвич 3:2 Халл Сити
16 тур
3 ноября, суббота 18:00 Халл Сити 1:0 Вест Бромвич
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
20 тур
2 января, понедельник 18:00 Вест Бромвич 3:1 Халл Сити
13 тур
26 ноября, суббота 18:00 Халл Сити 1:1 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
21 тур
10 января, суббота 18:00 Вест Бромвич 1:0 Халл Сити
15 тур
6 декабря, суббота 18:00 Халл Сити 0:0 Вест Бромвич
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
3 раунд
24 сентября, среда 23:00 Вест Бромвич 3:2 Халл Сити
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
31 тур
22 марта, суббота 19:00 Халл Сити 2:0 Вест Бромвич
17 тур
21 декабря, суббота 19:00 Вест Бромвич 1:1 Халл Сити
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
24 тур
31 января, суббота 18:00 Халл Сити 2:2 Вест Бромвич
9 тур
25 октября, суббота 18:00 Вест Бромвич 0:3 Халл Сити
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