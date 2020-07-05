Вест Бромвич - Халл Сити

|16 тур
|9 ноября, суббота
|18:00
|Халл Сити
|0:1
|Вест Бромвич
|16 тур
|9 ноября, суббота
|18:00
|Халл Сити
|0:1
|Вест Бромвич
|43 тур
|19 апреля, пятница
|17:00
|Вест Бромвич
|3:2
|Халл Сити
|16 тур
|3 ноября, суббота
|18:00
|Халл Сити
|1:0
|Вест Бромвич
|20 тур
|2 января, понедельник
|18:00
|Вест Бромвич
|3:1
|Халл Сити
|13 тур
|26 ноября, суббота
|18:00
|Халл Сити
|1:1
|Вест Бромвич
|21 тур
|10 января, суббота
|18:00
|Вест Бромвич
|1:0
|Халл Сити
|15 тур
|6 декабря, суббота
|18:00
|Халл Сити
|0:0
|Вест Бромвич
|3 раунд
|24 сентября, среда
|23:00
|Вест Бромвич
|3:2
|Халл Сити
|31 тур
|22 марта, суббота
|19:00
|Халл Сити
|2:0
|Вест Бромвич
|17 тур
|21 декабря, суббота
|19:00
|Вест Бромвич
|1:1
|Халл Сити
|24 тур
|31 января, суббота
|18:00
|Халл Сити
|2:2
|Вест Бромвич
|9 тур
|25 октября, суббота
|18:00
|Вест Бромвич
|0:3
|Халл Сити