Ньюкасл - Вест Хэм

|11 тур
|2 ноября, суббота
|18:00
|Вест Хэм
|2:3
|Ньюкасл
|29 тур
|2 марта, суббота
|20:30
|Вест Хэм
|2:0
|Ньюкасл
|14 тур
|1 декабря, суббота
|18:00
|Ньюкасл
|0:3
|Вест Хэм
|19 тур
|23 декабря, суббота
|18:00
|Вест Хэм
|2:3
|Ньюкасл
|3 тур
|26 августа, суббота
|17:00
|Ньюкасл
|3:0
|Вест Хэм
|22 тур
|16 января, суббота
|18:00
|Ньюкасл
|2:1
|Вест Хэм
|5 тур
|14 сентября, понедельник
|22:00
|Вест Хэм
|2:0
|Ньюкасл
|38 тур
|24 мая, воскресенье
|17:00
|Ньюкасл
|2:0
|Вест Хэм
|13 тур
|29 ноября, суббота
|18:00
|Вест Хэм
|1:0
|Ньюкасл
|22 тур
|18 января, суббота
|19:00
|Вест Хэм
|1:3
|Ньюкасл
|2 тур
|24 августа, суббота
|18:00
|Ньюкасл
|0:0
|Вест Хэм
|36 тур
|4 мая, суббота
|18:00
|Вест Хэм
|0:0
|Ньюкасл
|11 тур
|11 ноября, воскресенье
|19:00
|Ньюкасл
|0:1
|Вест Хэм
|22 тур
|5 января, среда
|22:45
|Ньюкасл
|5:0
|Вест Хэм
|9 тур
|23 октября, суббота
|20:30
|Вест Хэм
|1:2
|Ньюкасл
|21 тур
|10 января, суббота
|18:00
|Ньюкасл
|2:2
|Вест Хэм
|5 тур
|20 сентября, суббота
|18:00
|Вест Хэм
|3:1
|Ньюкасл