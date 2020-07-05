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Ньюкасл - Вест Хэм

05.07.2020, Воскресенье, 16:15 мск Англия. Премьер-лига, 33 тур Ньюкасл - Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
11 тур
2 ноября, суббота 18:00 Вест Хэм 2:3 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
29 тур
2 марта, суббота 20:30 Вест Хэм 2:0 Ньюкасл
14 тур
1 декабря, суббота 18:00 Ньюкасл 0:3 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
19 тур
23 декабря, суббота 18:00 Вест Хэм 2:3 Ньюкасл
3 тур
26 августа, суббота 17:00 Ньюкасл 3:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
16 января, суббота 18:00 Ньюкасл 2:1 Вест Хэм
5 тур
14 сентября, понедельник 22:00 Вест Хэм 2:0 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
38 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Ньюкасл 2:0 Вест Хэм
13 тур
29 ноября, суббота 18:00 Вест Хэм 1:0 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
22 тур
18 января, суббота 19:00 Вест Хэм 1:3 Ньюкасл
2 тур
24 августа, суббота 18:00 Ньюкасл 0:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
36 тур
4 мая, суббота 18:00 Вест Хэм 0:0 Ньюкасл
11 тур
11 ноября, воскресенье 19:00 Ньюкасл 0:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
22 тур
5 января, среда 22:45 Ньюкасл 5:0 Вест Хэм
9 тур
23 октября, суббота 20:30 Вест Хэм 1:2 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
21 тур
10 января, суббота 18:00 Ньюкасл 2:2 Вест Хэм
5 тур
20 сентября, суббота 18:00 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
36 тур
26 апреля, суббота 18:00 Вест Хэм 2:2 Ньюкасл
7 тур
23 сентября, воскресенье 16:30 Ньюкасл 3:1 Вест Хэм
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