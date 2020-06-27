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Астон Вилла - Вулверхэмптон

27.06.2020, Суббота, 14:30 мск Англия. Премьер-лига, 32 тур Астон Вилла - Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
12 тур
10 ноября, воскресенье 17:00 Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла
Англия. Кубок лиги (2019/2020)
1/8 финала
30 октября, среда 22:45 Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
37 тур
10 марта, суббота 20:30 Астон Вилла 4:1 Вулверхэмптон
12 тур
14 октября, суббота 19:30 Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
26 тур
14 января, суббота 20:30 Вулверхэмптон 1:0 Астон Вилла
12 тур
15 октября, суббота 19:30 Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
22 тур
21 января, суббота 19:00 Вулверхэмптон 2:3 Астон Вилла
3 тур
27 августа, суббота 15:05 Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
30 тур
19 марта, суббота 18:00 Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон
6 тур
26 сентября, воскресенье 17:05 Вулверхэмптон 1:2 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
31 тур
20 марта, суббота 15:45 Астон Вилла 2:2 Вулверхэмптон
10 тур
24 октября, суббота 15:45 Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла
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