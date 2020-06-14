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Опава - Динамо

14.06.2020, Воскресенье, 18:00 мск Чехия. Синот Лига, 30 тур Опава - Динамо
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
1 тур
14 июля, воскресенье 17:30 Динамо 0:1 Опава
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