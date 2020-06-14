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Теплице - Пршибрам

14.06.2020, Воскресенье, 18:00 мск Чехия. Синот Лига, 30 тур Теплице - Пршибрам
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
1 тур
13 июля, суббота 18:00 Пршибрам 1:1 Теплице
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
30 тур
27 апреля, суббота 18:00 Теплице 0:0 Пршибрам
1 тур
21 июля, суббота 18:00 Пршибрам 1:1 Теплице
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
21 тур
18 марта, суббота 17:00 Теплице 3:0 Пршибрам
7 тур
17 сентября, суббота 17:00 Пршибрам 3:2 Теплице
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
17 тур
13 февраля, суббота 18:00 Теплице 2:0 Пршибрам
3 тур
8 августа, суббота 18:00 Пршибрам 3:2 Теплице
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
28 тур
17 мая, воскресенье 16:00 Теплице 1:1 Пршибрам
14 тур
7 ноября, пятница 20:00 Пршибрам 1:1 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
23 тур
4 апреля, пятница 22:15 Теплице 1:0 Пршибрам
9 тур
23 сентября, понедельник 20:00 Пршибрам 0:4 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
18 тур
2 марта, суббота 19:00 Пршибрам 3:1 Теплице
4 тур
19 августа, воскресенье 19:00 Теплице 0:0 Пршибрам
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
20 тур
12 марта, понедельник 21:00 Пршибрам 0:0 Теплице
6 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Теплице 2:1 Пршибрам
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
16 тур
13 ноября, суббота 17:00 Пршибрам 1:1 Теплице
2 тур
25 июля, воскресенье 19:00 Теплице 1:2 Пршибрам
Чемпионат Чехии (2009/2010)
25 тур
18 апреля, воскресенье 21:30 Теплице 1:0 Пршибрам
11 тур
17 октября, суббота 18:00 Пршибрам 0:3 Теплице
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