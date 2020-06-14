Теплице - Пршибрам

|1 тур
|13 июля, суббота
|18:00
|Пршибрам
|1:1
|Теплице
|30 тур
|27 апреля, суббота
|18:00
|Теплице
|0:0
|Пршибрам
|1 тур
|21 июля, суббота
|18:00
|Пршибрам
|1:1
|Теплице
|21 тур
|18 марта, суббота
|17:00
|Теплице
|3:0
|Пршибрам
|7 тур
|17 сентября, суббота
|17:00
|Пршибрам
|3:2
|Теплице
|17 тур
|13 февраля, суббота
|18:00
|Теплице
|2:0
|Пршибрам
|3 тур
|8 августа, суббота
|18:00
|Пршибрам
|3:2
|Теплице
|28 тур
|17 мая, воскресенье
|16:00
|Теплице
|1:1
|Пршибрам
|14 тур
|7 ноября, пятница
|20:00
|Пршибрам
|1:1
|Теплице
|23 тур
|4 апреля, пятница
|22:15
|Теплице
|1:0
|Пршибрам
|9 тур
|23 сентября, понедельник
|20:00
|Пршибрам
|0:4
|Теплице
|18 тур
|2 марта, суббота
|19:00
|Пршибрам
|3:1
|Теплице
|4 тур
|19 августа, воскресенье
|19:00
|Теплице
|0:0
|Пршибрам
|20 тур
|12 марта, понедельник
|21:00
|Пршибрам
|0:0
|Теплице
|6 тур
|11 сентября, воскресенье
|19:00
|Теплице
|2:1
|Пршибрам
|16 тур
|13 ноября, суббота
|17:00
|Пршибрам
|1:1
|Теплице
|2 тур
|25 июля, воскресенье
|19:00
|Теплице
|1:2
|Пршибрам