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Спарта - Опава

10.06.2020, Среда, 19:00 мск Чехия. Синот Лига, 29 тур Спарта - Опава
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
15 тур
3 ноября, воскресенье 19:00 Опава 0:1 Спарта
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
30 тур
27 апреля, суббота 18:00 Опава 0:3 Спарта
1 тур
21 июля, суббота 20:00 Спарта 2:0 Опава
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