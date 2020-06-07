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Карвина - Динамо

07.06.2020, Воскресенье, 16:00 мск Чехия. Синот Лига, 28 тур Карвина - Динамо
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
14 тур
27 октября, воскресенье 16:30 Динамо 3:0 Карвина
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