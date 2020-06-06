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Фастав - Пршибрам

06.06.2020, Суббота, 17:00 мск Чехия. Синот Лига, 28 тур Фастав - Пршибрам
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
14 тур
26 октября, суббота 15:30 Пршибрам 0:0 Фастав
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
21 тур
16 февраля, суббота 17:00 Пршибрам 3:2 Фастав
7 тур
1 сентября, суббота 18:00 Фастав 3:0 Пршибрам
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
30 тур
27 мая, суббота 18:00 Пршибрам 0:2 Фастав
1 тур
30 июля, суббота 18:00 Фастав 2:0 Пршибрам
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
28 тур
7 мая, суббота 17:00 Фастав 0:0 Пршибрам
14 тур
21 ноября, суббота 19:00 Пршибрам 1:2 Фастав
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