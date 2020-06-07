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Сигма - Баник

07.06.2020, Воскресенье, 18:00 мск Чехия. Синот Лига, 28 тур Сигма - Баник
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
14 тур
26 октября, суббота 15:30 Баник 2:2 Сигма
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
19 тур
14 декабря, пятница 20:00 Баник 0:0 Сигма
5 тур
20 августа, понедельник 19:00 Сигма 1:4 Баник
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
25 тур
21 апреля, суббота 16:00 Сигма 1:0 Баник
11 тур
20 октября, пятница 21:15 Баник 1:1 Сигма
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
23 тур
1 апреля, пятница 21:15 Сигма 6:2 Баник
9 тур
2 октября, пятница 21:15 Баник 1:0 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
27 тур
5 мая, понедельник 20:00 Сигма 2:3 Баник
13 тур
3 ноября, воскресенье 22:00 Баник 1:1 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
20 тур
15 марта, пятница 23:15 Сигма 1:0 Баник
6 тур
1 сентября, суббота 20:00 Баник 1:2 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
16 тур
3 декабря, суббота 19:00 Баник 0:0 Сигма
2 тур
6 августа, суббота 20:00 Сигма 3:0 Баник
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
19 тур
7 марта, понедельник 19:30 Сигма 2:0 Баник
5 тур
14 августа, суббота 20:15 Баник 1:2 Сигма
Чемпионат Чехии (2009/2010)
16 тур
30 ноября, понедельник 19:30 Баник 2:0 Сигма
2 тур
2 августа, воскресенье 19:00 Сигма 0:0 Баник
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