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Опава - Словацко

07.06.2020, Воскресенье, 16:00 мск Чехия. Синот Лига, 28 тур Опава - Словацко
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
14 тур
26 октября, суббота 15:30 Словацко 4:0 Опава
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
24 тур
9 марта, суббота 17:00 Опава 2:2 Словацко
10 тур
29 сентября, суббота 18:00 Словацко 0:2 Опава
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