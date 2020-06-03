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Динамо - Сигма

03.06.2020, Среда, 19:00 мск Чехия. Синот Лига, 27 тур Динамо - Сигма
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
13 тур
19 октября, суббота 17:30 Сигма 1:3 Динамо
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
30 тур
1 июня, суббота 19:00 Сигма 1:0 Динамо
1 тур
28 июля, суббота 21:00 Динамо 1:0 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
17 тур
20 февраля, понедельник 21:00 Сигма 0:0 Динамо
3 тур
14 августа, воскресенье 19:00 Динамо 1:2 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
29 тур
21 мая, суббота 19:30 Динамо 1:0 Сигма
15 тур
7 ноября, воскресенье 19:00 Сигма 5:1 Динамо
Чемпионат Чехии (2009/2010)
27 тур
2 мая, воскресенье 18:00 Динамо 2:1 Сигма
13 тур
1 ноября, воскресенье 19:00 Сигма 2:0 Динамо
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