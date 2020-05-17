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Динамо - Ислочь

17.05.2020, Воскресенье, 17:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 9 тур Динамо - Ислочь
Белоруссия. Высшая лига 2019
24 тур
6 октября, воскресенье 14:00 Ислочь 1:1 Динамо
9 тур
24 мая, пятница 17:00 Динамо 1:0 Ислочь
Белоруссия. Высшая лига 2018
17 тур
22 июля, воскресенье 16:30 Ислочь 0:1 Динамо
2 тур
7 апреля, суббота 18:00 Динамо 0:0 Ислочь
Беларусь. Высшая лига 2017
27 тур
28 октября, суббота 17:00 Ислочь 1:5 Динамо
12 тур
16 июня, пятница 19:00 Динамо 1:0 Ислочь
Беларусь. Высшая лига 2016
29 тур
19 ноября, суббота 14:00 Динамо 1:0 Ислочь
14 тур
25 июня, суббота 18:30 Ислочь 3:1 Динамо
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