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Славия-Мозырь - Торпедо-БелАЗ

09.05.2020, Суббота, 15:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 8 тур Славия-Мозырь - Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2019
17 тур
9 августа, пятница 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Славия-Мозырь
2 тур
7 апреля, воскресенье 16:00 Славия-Мозырь 1:2 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2017
30 тур
26 ноября, воскресенье 14:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Славия-Мозырь
15 тур
2 июля, воскресенье 18:00 Славия-Мозырь 0:3 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2016
27 тур
30 октября, воскресенье 18:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Славия-Мозырь
12 тур
15 июня, среда 18:30 Славия-Мозырь 0:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2015
16 тур
17 августа, понедельник 17:30 Славия-Мозырь 1:2 Торпедо-БелАЗ
3 тур
27 апреля, понедельник 18:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2013
19 тур
3 августа, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Славия-Мозырь
8 тур
12 мая, воскресенье 18:00 Славия-Мозырь 0:3 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2012
28 тур
23 октября, вторник 15:00 Славия-Мозырь 3:2 Торпедо-БелАЗ
15 тур
23 июня, суббота 19:00 Славия-Мозырь 1:0 Торпедо-БелАЗ
4 тур
10 апреля, вторник 18:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Славия-Мозырь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 17 8 5 57:21 +36 59
2. БАТЭ 30 17 7 6 65:32 +33 58
3. Торпедо-БелАЗ 30 16 8 6 55:37 +18 56
4. Динамо-Брест 30 17 3 10 63:40 +23 54
5. Неман 30 16 5 9 41:29 +12 53
6. Динамо Мн 30 16 4 10 38:25 +13 52
7. Ислочь 30 13 6 11 47:46 +1 45
8. Рух 30 11 11 8 57:38 +19 44
9. Славия-Мозырь 30 10 9 11 41:49 -8 39
10. Энергетик-БГУ 30 11 5 14 43:46 -3 38
11. Минск 30 11 5 14 45:57 -12 38
12. Витебск 30 8 12 10 30:38 -8 36
13. Городея 30 8 7 15 30:48 -18 31
14. Слуцк 29 8 3 18 31:55 -24 27
15. Белшина 30 5 6 19 34:71 -37 21
16. Смолевичи 29 3 5 21 27:72 -45 14
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