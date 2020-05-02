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Минск - Торпедо-БелАЗ

02.05.2020, Суббота, 14:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 7 тур Минск - Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2019
18 тур
17 августа, суббота 18:45 Минск 2:0 Торпедо-БелАЗ
3 тур
13 апреля, суббота 14:30 Торпедо-БелАЗ 1:1 Минск
Белоруссия. Высшая лига 2018
19 тур
24 августа, пятница 18:45 Минск 0:0 Торпедо-БелАЗ
4 тур
21 апреля, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 2:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2017
26 тур
23 октября, понедельник 18:30 Торпедо-БелАЗ 1:1 Минск
11 тур
4 июня, воскресенье 17:00 Минск 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2016
23 тур
25 сентября, воскресенье 17:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Минск
8 тур
16 мая, понедельник 18:30 Минск 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2015
23 тур
17 октября, суббота 15:30 Минск 0:2 Торпедо-БелАЗ
10 тур
17 июня, среда 19:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2014
20 тур
9 августа, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Минск
9 тур
26 мая, понедельник 19:00 Минск 0:2 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013
12 тур
15 июня, суббота 19:30 Торпедо-БелАЗ 2:1 Минск
1 тур
30 марта, суббота 16:00 Минск 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2012
27 тур
7 октября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Минск
16 тур
27 июня, среда 19:00 Торпедо-БелАЗ 2:1 Минск
5 тур
14 апреля, суббота 18:00 Минск 1:2 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2011
27 тур
1 октября, суббота 17:00 Минск 0:0 Торпедо-БелАЗ
15 тур
26 июня, воскресенье 00:00 Торпедо-БелАЗ 2:2 Минск
4 тур
15 апреля, пятница 18:30 Минск 0:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2010
28 тур
16 октября, суббота 16:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Минск
16 тур
23 июня, среда 20:00 Торпедо-БелАЗ 0:4 Минск
5 тур
24 апреля, суббота 17:00 Минск 2:1 Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии 2009
22 тур
4 октября, воскресенье 15:00 Минск 0:4 Торпедо-БелАЗ
9 тур
23 мая, суббота 00:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Минск
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