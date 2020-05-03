Введите ваш ник на сайте

БАТЭ - Неман

03.05.2020, Воскресенье, 18:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 7 тур БАТЭ - Неман
Белоруссия. Высшая лига 2019
23 тур
28 сентября, суббота 20:45 БАТЭ 1:0 Неман
8 тур
17 мая, пятница 18:45 Неман 0:1 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2018
27 тур
4 ноября, воскресенье 18:00 БАТЭ 1:0 Неман
12 тур
17 июня, воскресенье 20:45 Неман 2:3 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2017
29 тур
18 ноября, суббота 14:00 БАТЭ 3:1 Неман
14 тур
25 июня, воскресенье 20:00 Неман 0:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2016
22 тур
17 сентября, суббота 19:00 БАТЭ 4:0 Неман
7 тур
12 мая, четверг 20:30 Неман 0:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2015
17 тур
22 августа, суббота 19:30 БАТЭ 7:1 Неман
4 тур
4 мая, понедельник 19:00 Неман 0:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2014
22 тур
31 августа, воскресенье 18:00 Неман 1:2 БАТЭ
11 тур
7 июня, суббота 20:00 БАТЭ 0:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
28 тур
27 октября, воскресенье 16:00 Неман 1:0 БАТЭ
23 тур
15 сентября, воскресенье 18:00 БАТЭ 1:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2013
15 тур
30 июня, воскресенье 18:00 БАТЭ 2:0 Неман
4 тур
17 апреля, среда 20:00 Неман 2:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2012
26 тур
28 сентября, пятница 19:00 БАТЭ 5:1 Неман
16 тур
27 июня, среда 20:00 Неман 1:2 БАТЭ
5 тур
14 апреля, суббота 19:00 БАТЭ 2:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2011
31 тур
6 ноября, воскресенье 18:00 Неман 0:1 БАТЭ
12 тур
25 мая, среда 00:00 Неман 0:3 БАТЭ
1 тур
2 апреля, суббота 18:00 БАТЭ 1:1 Неман
Беларусь. Высшая лига 2010
27 тур
3 октября, воскресенье 20:00 Неман 1:1 БАТЭ
15 тур
19 июня, суббота 20:00 Неман 0:5 БАТЭ
4 тур
18 апреля, воскресенье 19:00 БАТЭ 0:0 Неман
Чемпионат Белоруссии 2009
19 тур
20 сентября, воскресенье 17:00 Неман 1:2 БАТЭ
6 тур
6 мая, среда 00:00 БАТЭ 6:0 Неман
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 17 8 5 57:21 +36 59
2. БАТЭ 30 17 7 6 65:32 +33 58
3. Торпедо-БелАЗ 30 16 8 6 55:37 +18 56
4. Динамо-Брест 30 17 3 10 63:40 +23 54
5. Неман 30 16 5 9 41:29 +12 53
6. Динамо Мн 30 16 4 10 38:25 +13 52
7. Ислочь 30 13 6 11 47:46 +1 45
8. Рух 30 11 11 8 57:38 +19 44
9. Славия-Мозырь 30 10 9 11 41:49 -8 39
10. Энергетик-БГУ 30 11 5 14 43:46 -3 38
11. Минск 30 11 5 14 45:57 -12 38
12. Витебск 30 8 12 10 30:38 -8 36
13. Городея 30 8 7 15 30:48 -18 31
14. Слуцк 29 8 3 18 31:55 -24 27
15. Белшина 30 5 6 19 34:71 -37 21
16. Смолевичи 29 3 5 21 27:72 -45 14
...
  • Читайте нас: 