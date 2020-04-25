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Славия-Мозырь - Минск

25.04.2020, Суббота, 15:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 6 тур Славия-Мозырь - Минск
Белоруссия. Высшая лига 2019
22 тур
20 сентября, пятница 18:00 Минск 1:0 Славия-Мозырь
7 тур
10 мая, пятница 17:30 Славия-Мозырь 3:3 Минск
Беларусь. Высшая лига 2017
19 тур
20 августа, воскресенье 18:00 Минск 2:2 Славия-Мозырь
4 тур
23 апреля, воскресенье 17:00 Славия-Мозырь 2:2 Минск
Беларусь. Высшая лига 2016
22 тур
16 сентября, пятница 18:30 Минск 6:2 Славия-Мозырь
7 тур
12 мая, четверг 18:30 Славия-Мозырь 6:2 Минск
Беларусь. Высшая лига 2015
17 тур
22 августа, суббота 17:30 Минск 2:1 Славия-Мозырь
4 тур
3 мая, воскресенье 17:00 Славия-Мозырь 0:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2013, группа B
30 тур
10 ноября, воскресенье 14:00 Славия-Мозырь 1:2 Минск
25 тур
28 сентября, суббота 16:00 Минск 1:1 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2013
14 тур
24 июня, понедельник 19:30 Славия-Мозырь 2:3 Минск
3 тур
13 апреля, суббота 16:00 Минск 1:1 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2012
24 тур
15 сентября, суббота 20:00 Минск 3:0 Славия-Мозырь
19 тур
14 июля, суббота 18:00 Минск 3:2 Славия-Мозырь
8 тур
3 мая, четверг 18:30 Славия-Мозырь 1:0 Минск
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