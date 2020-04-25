Славия-Мозырь - Минск

|22 тур
|20 сентября, пятница
|18:00
|Минск
|1:0
|Славия-Мозырь
|7 тур
|10 мая, пятница
|17:30
|Славия-Мозырь
|3:3
|Минск
|22 тур
|20 сентября, пятница
|18:00
|Минск
|1:0
|Славия-Мозырь
|7 тур
|10 мая, пятница
|17:30
|Славия-Мозырь
|3:3
|Минск
|19 тур
|20 августа, воскресенье
|18:00
|Минск
|2:2
|Славия-Мозырь
|4 тур
|23 апреля, воскресенье
|17:00
|Славия-Мозырь
|2:2
|Минск
|22 тур
|16 сентября, пятница
|18:30
|Минск
|6:2
|Славия-Мозырь
|7 тур
|12 мая, четверг
|18:30
|Славия-Мозырь
|6:2
|Минск
|17 тур
|22 августа, суббота
|17:30
|Минск
|2:1
|Славия-Мозырь
|4 тур
|3 мая, воскресенье
|17:00
|Славия-Мозырь
|0:0
|Минск
|30 тур
|10 ноября, воскресенье
|14:00
|Славия-Мозырь
|1:2
|Минск
|25 тур
|28 сентября, суббота
|16:00
|Минск
|1:1
|Славия-Мозырь
|14 тур
|24 июня, понедельник
|19:30
|Славия-Мозырь
|2:3
|Минск
|3 тур
|13 апреля, суббота
|16:00
|Минск
|1:1
|Славия-Мозырь
|24 тур
|15 сентября, суббота
|20:00
|Минск
|3:0
|Славия-Мозырь
|19 тур
|14 июля, суббота
|18:00
|Минск
|3:2
|Славия-Мозырь
|8 тур
|3 мая, четверг
|18:30
|Славия-Мозырь
|1:0
|Минск