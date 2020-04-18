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БАТЭ - Торпедо-БелАЗ

18.04.2020, Суббота, 20:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 5 тур БАТЭ - Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2019
30 тур
1 декабря, воскресенье 14:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 БАТЭ
15 тур
13 июля, суббота 20:45 БАТЭ 4:1 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2018
30 тур
2 декабря, воскресенье 14:00 Торпедо-БелАЗ 2:2 БАТЭ
15 тур
6 июля, пятница 19:00 БАТЭ 2:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2017
28 тур
6 ноября, понедельник 17:30 Торпедо-БелАЗ 2:4 БАТЭ
13 тур
20 июня, вторник 19:00 БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2016
28 тур
5 ноября, суббота 17:00 БАТЭ 1:2 Торпедо-БелАЗ
13 тур
19 июня, воскресенье 20:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2015
20 тур
20 сентября, воскресенье 19:30 БАТЭ 1:0 Торпедо-БелАЗ
7 тур
20 мая, среда 19:30 Торпедо-БелАЗ 0:0 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
28 тур
27 октября, понедельник 18:30 Торпедо-БелАЗ 2:2 БАТЭ
23 тур
13 сентября, суббота 20:30 БАТЭ 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2014
17 тур
10 июля, четверг 21:00 БАТЭ 1:1 Торпедо-БелАЗ
6 тур
4 мая, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 1:4 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
30 тур
9 ноября, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:3 БАТЭ
25 тур
29 сентября, воскресенье 18:00 БАТЭ 0:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013
22 тур
1 сентября, воскресенье 18:00 БАТЭ 2:0 Торпедо-БелАЗ
11 тур
31 мая, пятница 19:00 Торпедо-БелАЗ 0:3 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2012
24 тур
15 сентября, суббота 16:00 БАТЭ 2:0 Торпедо-БелАЗ
19 тур
13 июля, пятница 20:00 БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ
8 тур
3 мая, четверг 18:30 Торпедо-БелАЗ 0:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
29 тур
23 октября, воскресенье 19:00 БАТЭ 4:2 Торпедо-БелАЗ
17 тур
9 июля, суббота 00:00 Торпедо-БелАЗ 0:3 БАТЭ
6 тур
23 апреля, суббота 20:00 БАТЭ 1:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2010
30 тур
30 октября, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 БАТЭ
12 тур
5 июня, суббота 20:00 БАТЭ 1:0 Торпедо-БелАЗ
1 тур
3 апреля, суббота 15:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
25 тур
1 ноября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 БАТЭ
12 тур
4 июля, суббота 00:00 БАТЭ 3:0 Торпедо-БелАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 17 8 5 57:21 +36 59
2. БАТЭ 30 17 7 6 65:32 +33 58
3. Торпедо-БелАЗ 30 16 8 6 55:37 +18 56
4. Динамо-Брест 30 17 3 10 63:40 +23 54
5. Неман 30 16 5 9 41:29 +12 53
6. Динамо Мн 30 16 4 10 38:25 +13 52
7. Ислочь 30 13 6 11 47:46 +1 45
8. Рух 30 11 11 8 57:38 +19 44
9. Славия-Мозырь 30 10 9 11 41:49 -8 39
10. Энергетик-БГУ 30 11 5 14 43:46 -3 38
11. Минск 30 11 5 14 45:57 -12 38
12. Витебск 30 8 12 10 30:38 -8 36
13. Городея 30 8 7 15 30:48 -18 31
14. Слуцк 29 8 3 18 31:55 -24 27
15. Белшина 30 5 6 19 34:71 -37 21
16. Смолевичи 29 3 5 21 27:72 -45 14
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