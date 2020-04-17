Введите ваш ник на сайте

Шахтер - Слуцк

17.04.2020, Пятница, 19:30 мск Белоруссия. Высшая лига, 5 тур Шахтер - Слуцк
Белоруссия. Высшая лига 2019
18 тур
19 августа, понедельник 18:00 Слуцк 0:5 Шахтер
3 тур
15 апреля, понедельник 19:00 Шахтер 1:0 Слуцк
Белоруссия. Высшая лига 2018
18 тур
19 августа, воскресенье 16:00 Слуцк 1:3 Шахтер
3 тур
13 апреля, пятница 19:45 Шахтер 0:1 Слуцк
Беларусь. Высшая лига 2017
24 тур
1 октября, воскресенье 14:00 Слуцк 0:2 Шахтер
9 тур
20 мая, суббота 18:00 Шахтер 2:1 Слуцк
Беларусь. Высшая лига 2016
19 тур
21 августа, воскресенье 18:30 Шахтер 0:0 Слуцк
4 тур
24 апреля, воскресенье 16:00 Слуцк 1:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2015
14 тур
12 июля, воскресенье 16:00 Слуцк 0:2 Шахтер
1 тур
11 апреля, суббота 16:30 Шахтер 2:0 Слуцк
Беларусь. Высшая лига 2014
13 тур
16 июня, понедельник 20:00 Шахтер 2:0 Слуцк
2 тур
5 апреля, суббота 18:00 Слуцк 0:1 Шахтер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 17 8 5 57:21 +36 59
2. БАТЭ 30 17 7 6 65:32 +33 58
3. Торпедо-БелАЗ 30 16 8 6 55:37 +18 56
4. Динамо-Брест 30 17 3 10 63:40 +23 54
5. Неман 30 16 5 9 41:29 +12 53
6. Динамо Мн 30 16 4 10 38:25 +13 52
7. Ислочь 30 13 6 11 47:46 +1 45
8. Рух 30 11 11 8 57:38 +19 44
9. Славия-Мозырь 30 10 9 11 41:49 -8 39
10. Энергетик-БГУ 30 11 5 14 43:46 -3 38
11. Минск 30 11 5 14 45:57 -12 38
12. Витебск 30 8 12 10 30:38 -8 36
13. Городея 30 8 7 15 30:48 -18 31
14. Слуцк 29 8 3 18 31:55 -24 27
15. Белшина 30 5 6 19 34:71 -37 21
16. Смолевичи 29 3 5 21 27:72 -45 14
...
  • ...
    Рейтинг: +1460

    Mariner 16 апреля 2020, 17:55

    Вперёд за... ХЗ за кого )))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 