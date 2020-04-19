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Материалы

Витебск - Динамо-Брест

18.04.2020, Суббота, 18:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 5 тур Витебск - Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2019
29 тур
24 ноября, воскресенье 14:00 Динамо-Брест 1:0 Витебск
14 тур
6 июля, суббота 20:45 Витебск 0:1 Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2018
22 тур
22 сентября, суббота 18:00 Витебск 0:1 Динамо-Брест
7 тур
12 мая, суббота 19:30 Динамо-Брест 3:1 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2017
24 тур
29 сентября, пятница 18:30 Витебск 2:2 Динамо-Брест
9 тур
20 мая, суббота 20:00 Динамо-Брест 2:0 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2016
30 тур
27 ноября, воскресенье 13:30 Динамо-Брест 3:0 Витебск
15 тур
2 июля, суббота 19:30 Витебск 1:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2015
17 тур
23 августа, воскресенье 15:30 Витебск 2:0 Динамо-Брест
4 тур
3 мая, воскресенье 18:00 Динамо-Брест 3:2 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2011
23 тур
28 августа, воскресенье 19:00 Витебск 3:0 Динамо-Брест
12 тур
27 мая, пятница 19:00 Витебск 2:1 Динамо-Брест
1 тур
2 апреля, суббота 17:00 Динамо-Брест 3:0 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2010
24 тур
12 сентября, воскресенье 17:00 Динамо-Брест 2:0 Витебск
19 тур
25 июля, воскресенье 20:00 Витебск 0:1 Динамо-Брест
8 тур
7 мая, пятница 19:00 Динамо-Брест 5:2 Витебск
Чемпионат Белоруссии 2009
22 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 3:0 Витебск
9 тур
23 мая, суббота 00:00 Витебск 0:2 Динамо-Брест
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