Витебск - Динамо-Брест

|29 тур
|24 ноября, воскресенье
|14:00
|Динамо-Брест
|1:0
|Витебск
|14 тур
|6 июля, суббота
|20:45
|Витебск
|0:1
|Динамо-Брест
|29 тур
|24 ноября, воскресенье
|14:00
|Динамо-Брест
|1:0
|Витебск
|14 тур
|6 июля, суббота
|20:45
|Витебск
|0:1
|Динамо-Брест
|22 тур
|22 сентября, суббота
|18:00
|Витебск
|0:1
|Динамо-Брест
|7 тур
|12 мая, суббота
|19:30
|Динамо-Брест
|3:1
|Витебск
|24 тур
|29 сентября, пятница
|18:30
|Витебск
|2:2
|Динамо-Брест
|9 тур
|20 мая, суббота
|20:00
|Динамо-Брест
|2:0
|Витебск
|30 тур
|27 ноября, воскресенье
|13:30
|Динамо-Брест
|3:0
|Витебск
|15 тур
|2 июля, суббота
|19:30
|Витебск
|1:0
|Динамо-Брест
|17 тур
|23 августа, воскресенье
|15:30
|Витебск
|2:0
|Динамо-Брест
|4 тур
|3 мая, воскресенье
|18:00
|Динамо-Брест
|3:2
|Витебск
|23 тур
|28 августа, воскресенье
|19:00
|Витебск
|3:0
|Динамо-Брест
|12 тур
|27 мая, пятница
|19:00
|Витебск
|2:1
|Динамо-Брест
|1 тур
|2 апреля, суббота
|17:00
|Динамо-Брест
|3:0
|Витебск
|24 тур
|12 сентября, воскресенье
|17:00
|Динамо-Брест
|2:0
|Витебск
|19 тур
|25 июля, воскресенье
|20:00
|Витебск
|0:1
|Динамо-Брест
|8 тур
|7 мая, пятница
|19:00
|Динамо-Брест
|5:2
|Витебск
|22 тур
|4 октября, воскресенье
|19:00
|Динамо-Брест
|3:0
|Витебск
|9 тур
|23 мая, суббота
|00:00
|Витебск
|0:2
|Динамо-Брест