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Ислочь - Славия-Мозырь

18.04.2020, Суббота, 14:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 5 тур Ислочь - Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига 2019
29 тур
24 ноября, воскресенье 14:00 Славия-Мозырь 2:0 Ислочь
14 тур
7 июля, воскресенье 16:00 Ислочь 2:1 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2017
24 тур
29 сентября, пятница 20:30 Ислочь 1:0 Славия-Мозырь
9 тур
21 мая, воскресенье 17:00 Славия-Мозырь 2:3 Ислочь
Беларусь. Высшая лига 2016
25 тур
15 октября, суббота 14:00 Славия-Мозырь 2:1 Ислочь
10 тур
5 июня, воскресенье 18:00 Ислочь 0:1 Славия-Мозырь
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