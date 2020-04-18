Ислочь - Славия-Мозырь

|29 тур
|24 ноября, воскресенье
|14:00
|Славия-Мозырь
|2:0
|Ислочь
|14 тур
|7 июля, воскресенье
|16:00
|Ислочь
|2:1
|Славия-Мозырь
|29 тур
|24 ноября, воскресенье
|14:00
|Славия-Мозырь
|2:0
|Ислочь
|14 тур
|7 июля, воскресенье
|16:00
|Ислочь
|2:1
|Славия-Мозырь
|24 тур
|29 сентября, пятница
|20:30
|Ислочь
|1:0
|Славия-Мозырь
|9 тур
|21 мая, воскресенье
|17:00
|Славия-Мозырь
|2:3
|Ислочь
|25 тур
|15 октября, суббота
|14:00
|Славия-Мозырь
|2:1
|Ислочь
|10 тур
|5 июня, воскресенье
|18:00
|Ислочь
|0:1
|Славия-Мозырь