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Шахтер - Торпедо-БелАЗ

19.03.2020, Четверг, 19:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 1 тур Шахтер - Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2019
24 тур
5 октября, суббота 18:00 Шахтер 3:0 Торпедо-БелАЗ
9 тур
22 мая, среда 20:45 Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2018
26 тур
28 октября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Шахтер
11 тур
13 июня, среда 17:00 Шахтер 1:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2017
29 тур
18 ноября, суббота 14:00 Шахтер 1:2 Торпедо-БелАЗ
14 тур
24 июня, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2016
30 тур
27 ноября, воскресенье 13:30 Торпедо-БелАЗ 1:1 Шахтер
15 тур
4 июля, понедельник 19:00 Шахтер 3:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2015
21 тур
26 сентября, суббота 16:30 Торпедо-БелАЗ 3:0 Шахтер
8 тур
30 мая, суббота 18:30 Шахтер 3:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
31 тур
22 ноября, суббота 14:00 Шахтер 0:0 Торпедо-БелАЗ
26 тур
4 октября, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 0:2 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2014
18 тур
20 июля, воскресенье 21:30 Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтер
7 тур
11 мая, воскресенье 20:00 Шахтер 2:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
28 тур
26 октября, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Шахтер
23 тур
15 сентября, воскресенье 19:00 Шахтер 1:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013
15 тур
29 июня, суббота 19:00 Шахтер 2:1 Торпедо-БелАЗ
4 тур
17 апреля, среда 18:00 Торпедо-БелАЗ 0:3 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2012
29 тур
28 октября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 0:2 Шахтер
22 тур
26 августа, воскресенье 18:00 Торпедо-БелАЗ 2:3 Шахтер
11 тур
18 мая, пятница 21:00 Шахтер 1:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2011
30 тур
30 октября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 1:3 Шахтер
12 тур
27 мая, пятница 20:30 Шахтер 1:0 Торпедо-БелАЗ
1 тур
2 апреля, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2010
24 тур
12 сентября, воскресенье 17:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтер
14 тур
13 июня, воскресенье 20:00 Шахтер 4:1 Торпедо-БелАЗ
3 тур
14 апреля, среда 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Шахтер
Чемпионат Белоруссии 2009
17 тур
30 августа, воскресенье 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 Шахтер
4 тур
26 апреля, воскресенье 00:00 Шахтер 0:1 Торпедо-БелАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 17 8 5 57:21 +36 59
2. БАТЭ 30 17 7 6 65:32 +33 58
3. Торпедо-БелАЗ 30 16 8 6 55:37 +18 56
4. Динамо-Брест 30 17 3 10 63:40 +23 54
5. Неман 30 16 5 9 41:29 +12 53
6. Динамо Мн 30 16 4 10 38:25 +13 52
7. Ислочь 30 13 6 11 47:46 +1 45
8. Рух 30 11 11 8 57:38 +19 44
9. Славия-Мозырь 30 10 9 11 41:49 -8 39
10. Энергетик-БГУ 30 11 5 14 43:46 -3 38
11. Минск 30 11 5 14 45:57 -12 38
12. Витебск 30 8 12 10 30:38 -8 36
13. Городея 30 8 7 15 30:48 -18 31
14. Слуцк 29 8 3 18 31:55 -24 27
15. Белшина 30 5 6 19 34:71 -37 21
16. Смолевичи 29 3 5 21 27:72 -45 14
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