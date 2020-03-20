Энергетик-БГУ - БАТЭ

D. красавчик, хет-трик оформил
|17 тур
|11 августа, воскресенье
|18:45
|БАТЭ
|4:1
|Энергетик-БГУ
|2 тур
|6 апреля, суббота
|14:00
|Энергетик-БГУ
|0:4
|БАТЭ
|17 тур
|11 августа, воскресенье
|18:45
|БАТЭ
|4:1
|Энергетик-БГУ
|2 тур
|6 апреля, суббота
|14:00
|Энергетик-БГУ
|0:4
|БАТЭ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Сл
|30
|17
|8
|5
|57:21
|+36
|59
|2.
|БАТЭ
|30
|17
|7
|6
|65:32
|+33
|58
|3.
|Торпедо-БелАЗ
|30
|16
|8
|6
|55:37
|+18
|56
|4.
|Динамо-Брест
|30
|17
|3
|10
|63:40
|+23
|54
|5.
|Неман
|30
|16
|5
|9
|41:29
|+12
|53
|6.
|Динамо Мн
|30
|16
|4
|10
|38:25
|+13
|52
|7.
|Ислочь
|30
|13
|6
|11
|47:46
|+1
|45
|8.
|Рух
|30
|11
|11
|8
|57:38
|+19
|44
|9.
|Славия-Мозырь
|30
|10
|9
|11
|41:49
|-8
|39
|10.
|Энергетик-БГУ
|30
|11
|5
|14
|43:46
|-3
|38
|11.
|Минск
|30
|11
|5
|14
|45:57
|-12
|38
|12.
|Витебск
|30
|8
|12
|10
|30:38
|-8
|36
|13.
|Городея
|30
|8
|7
|15
|30:48
|-18
|31
|14.
|Слуцк
|29
|8
|3
|18
|31:55
|-24
|27
|15.
|Белшина
|30
|5
|6
|19
|34:71
|-37
|21
|16.
|Смолевичи
|29
|3
|5
|21
|27:72
|-45
|14
D. красавчик, хет-трик оформил
М - тож хорош просто в одиночку команду на себе не вытянешь
Просто у БАТЭ, B , в воротах стоял и Х в защите.