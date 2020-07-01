Лугано - Базель

|14 тур
|10 ноября, воскресенье
|18:00
|Лугано
|0:3
|Базель
|6 тур
|1 сентября, воскресенье
|17:00
|Базель
|2:1
|Лугано
|14 тур
|10 ноября, воскресенье
|18:00
|Лугано
|0:3
|Базель
|6 тур
|1 сентября, воскресенье
|17:00
|Базель
|2:1
|Лугано
|28 тур
|7 апреля, воскресенье
|17:00
|Базель
|1:1
|Лугано
|24 тур
|10 марта, воскресенье
|18:00
|Лугано
|1:1
|Базель
|13 тур
|4 ноября, воскресенье
|18:00
|Базель
|3:2
|Лугано
|9 тур
|30 сентября, воскресенье
|17:00
|Лугано
|2:2
|Базель
|28 тур
|8 апреля, воскресенье
|17:00
|Лугано
|0:1
|Базель
|20 тур
|4 февраля, воскресенье
|18:00
|Базель
|0:1
|Лугано
|11 тур
|14 октября, суббота
|20:00
|Лугано
|0:4
|Базель
|5 тур
|20 августа, воскресенье
|17:00
|Базель
|1:1
|Лугано
|31 тур
|7 мая, воскресенье
|14:45
|Лугано
|2:2
|Базель
|19 тур
|4 февраля, суббота
|22:00
|Базель
|4:0
|Лугано
|12 тур
|22 октября, суббота
|21:00
|Лугано
|2:2
|Базель
|5 тур
|20 августа, суббота
|21:00
|Базель
|4:1
|Лугано