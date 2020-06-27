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Янг Бойз - Ксамакс

27.06.2020, Суббота, 21:30 мск Швейцария. Суперлига, 26 тур Янг Бойз - Ксамакс
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
11 тур
19 октября, суббота 20:00 Янг Бойз 4:1 Ксамакс
2 тур
28 июля, воскресенье 17:00 Ксамакс 0:1 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
30 тур
22 апреля, понедельник 17:00 Ксамакс 1:0 Янг Бойз
19 тур
2 февраля, суббота 21:00 Янг Бойз 2:0 Ксамакс
18 тур
16 декабря, воскресенье 18:00 Ксамакс 1:4 Янг Бойз
5 тур
25 августа, суббота 20:00 Янг Бойз 5:2 Ксамакс
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
13 тур
27 октября, четверг 21:45 Ксамакс 0:0 Янг Бойз
9 тур
21 сентября, среда 21:45 Янг Бойз 4:1 Ксамакс
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
35 тур
22 мая, воскресенье 18:00 Ксамакс 1:2 Янг Бойз
22 тур
27 февраля, воскресенье 18:00 Янг Бойз 3:2 Ксамакс
14 тур
7 ноября, воскресенье 18:00 Ксамакс 2:4 Янг Бойз
5 тур
14 августа, суббота 19:45 Янг Бойз 0:1 Ксамакс
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
32 тур
25 апреля, воскресенье 18:00 Янг Бойз 4:1 Ксамакс
23 тур
7 марта, воскресенье 18:00 Ксамакс 1:0 Янг Бойз
18 тур
6 декабря, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:0 Ксамакс
9 тур
13 сентября, воскресенье 18:00 Ксамакс 3:0 Янг Бойз
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