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Цюрих - Лугано

28.06.2020, Воскресенье, 17:00 мск Швейцария. Суперлига, 26 тур Цюрих - Лугано
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
11 тур
20 октября, воскресенье 17:00 Лугано 0:0 Цюрих
1 тур
21 июля, воскресенье 17:00 Цюрих 0:4 Лугано
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
30 тур
19 апреля, пятница 21:00 Лугано 3:0 Цюрих
23 тур
3 марта, воскресенье 18:00 Цюрих 0:1 Лугано
18 тур
16 декабря, воскресенье 18:00 Цюрих 0:0 Лугано
6 тур
1 сентября, суббота 20:00 Лугано 1:0 Цюрих
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
36 тур
19 мая, суббота 20:00 Лугано 1:1 Цюрих
25 тур
10 марта, суббота 21:00 Цюрих 3:0 Лугано
10 тур
1 октября, воскресенье 17:00 Цюрих 3:0 Лугано
3 тур
5 августа, суббота 20:00 Лугано 0:0 Цюрих
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
33 тур
11 мая, среда 21:30 Цюрих 0:4 Лугано
21 тур
20 февраля, суббота 19:45 Лугано 0:0 Цюрих
16 тур
22 ноября, воскресенье 15:45 Цюрих 5:3 Лугано
9 тур
22 сентября, вторник 20:45 Лугано 0:0 Цюрих
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