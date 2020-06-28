Цюрих - Лугано

|11 тур
|20 октября, воскресенье
|17:00
|Лугано
|0:0
|Цюрих
|1 тур
|21 июля, воскресенье
|17:00
|Цюрих
|0:4
|Лугано
|11 тур
|20 октября, воскресенье
|17:00
|Лугано
|0:0
|Цюрих
|1 тур
|21 июля, воскресенье
|17:00
|Цюрих
|0:4
|Лугано
|30 тур
|19 апреля, пятница
|21:00
|Лугано
|3:0
|Цюрих
|23 тур
|3 марта, воскресенье
|18:00
|Цюрих
|0:1
|Лугано
|18 тур
|16 декабря, воскресенье
|18:00
|Цюрих
|0:0
|Лугано
|6 тур
|1 сентября, суббота
|20:00
|Лугано
|1:0
|Цюрих
|36 тур
|19 мая, суббота
|20:00
|Лугано
|1:1
|Цюрих
|25 тур
|10 марта, суббота
|21:00
|Цюрих
|3:0
|Лугано
|10 тур
|1 октября, воскресенье
|17:00
|Цюрих
|3:0
|Лугано
|3 тур
|5 августа, суббота
|20:00
|Лугано
|0:0
|Цюрих