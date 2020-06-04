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Витория Гимараеш - Спортинг

04.06.2020, Четверг, 23:15 мск Португалия. Примейра, 25 тур Витория Гимараеш - Спортинг
Португалия. Примейра (2019/2020)
8 тур
27 октября, воскресенье 23:00 Спортинг 3:1 Витория Гимараеш
Португалия. Примейра (2018/2019)
31 тур
27 апреля, суббота 20:00 Спортинг 2:0 Витория Гимараеш
14 тур
23 декабря, воскресенье 23:00 Витория Гимараеш 1:0 Спортинг
Португалия. Примейра (2017/2018)
20 тур
1 февраля, четверг 00:01 Спортинг 1:0 Витория Гимараеш
3 тур
19 августа, суббота 20:15 Витория Гимараеш 0:5 Спортинг
Португалия. Примейра (2016/2017)
24 тур
5 марта, воскресенье 23:15 Спортинг 1:1 Витория Гимараеш
7 тур
1 октября, суббота 20:15 Витория Гимараеш 3:3 Спортинг
Португалия. Примейра (2015/2016)
24 тур
29 февраля, понедельник 23:00 Витория Гимараеш 0:0 Спортинг
7 тур
4 октября, воскресенье 22:30 Спортинг 5:1 Витория Гимараеш
Португалия. Примейра (2014/2015)
26 тур
22 марта, воскресенье 21:00 Спортинг 4:1 Витория Гимараеш
9 тур
1 ноября, суббота 21:00 Витория Гимараеш 3:0 Спортинг
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
25 тур
30 марта, воскресенье 00:15 Спортинг 1:0 Витория Гимараеш
10 тур
24 ноября, воскресенье 23:15 Витория Гимараеш 0:1 Спортинг
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
16 тур
27 января, воскресенье 22:00 Спортинг 1:1 Витория Гимараеш
1 тур
19 августа, воскресенье 23:30 Витория Гимараеш 0:0 Спортинг
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
22 тур
12 марта, понедельник 00:15 Спортинг 5:0 Витория Гимараеш
7 тур
2 октября, воскресенье 21:00 Витория Гимараеш 0:1 Спортинг
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
25 тур
3 апреля, воскресенье 21:15 Витория Гимараеш 1:1 Спортинг
10 тур
8 ноября, понедельник 22:45 Спортинг 2:3 Витория Гимараеш
Чемпионат Португалии (2009/2010)
23 тур
14 марта, воскресенье 23:15 Спортинг 3:1 Витория Гимараеш
8 тур
27 октября, вторник 23:15 Витория Гимараеш 1:1 Спортинг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 34 26 4 4 74:22 +52 82
2. Бенфика 34 24 5 5 72:26 +46 77
3. Брага 34 18 6 10 61:40 +21 60
4. Спортинг 34 18 6 10 49:34 +15 60
5. Риу Аве 34 15 10 9 48:36 +12 55
6. Фамаликан 34 14 12 8 53:51 +2 54
7. Гимараеш 34 13 11 10 53:38 +15 50
8. Морейренcе 34 10 13 11 42:44 -2 43
9. Санта-Клара 34 11 10 13 36:41 -5 43
10. Жил Висенте 34 11 10 13 40:44 -4 43
11. Маритиму 34 9 12 13 34:42 -8 39
12. Боавишта 34 10 9 15 28:39 -11 39
13. Пасуш де Феррейра 34 11 6 17 36:52 -16 39
14. Тондела 34 9 9 16 30:44 -14 36
15. Белененсеш 34 9 8 17 27:54 -27 35
16. Витория 34 7 13 14 27:43 -16 34
17. Портимоненси 34 7 12 15 30:45 -15 33
18. Авеш 34 5 2 27 24:69 -45 17
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