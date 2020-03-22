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Эммен - Утрехт

22.03.2020, Воскресенье, 00:00 мск Голландия. Эредивизие, 28 тур Эммен - Утрехт
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
6 тур
14 сентября, суббота 21:45 Утрехт 3:1 Эммен
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
31 тур
20 апреля, суббота 19:30 Эммен 2:0 Утрехт
5 тур
16 сентября, воскресенье 15:30 Утрехт 1:2 Эммен
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