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Фортуна - ПСВ

22.03.2020, Воскресенье, 00:00 мск Голландия. Эредивизие, 28 тур Фортуна - ПСВ
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
16 тур
7 декабря, суббота 21:45 ПСВ 5:0 Фортуна
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
20 тур
3 февраля, воскресенье 16:30 ПСВ 5:0 Фортуна
2 тур
18 августа, суббота 21:45 Фортуна 1:2 ПСВ
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