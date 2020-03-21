Витесс - Виллем II

|2 тур
|10 августа, суббота
|21:45
|Виллем II
|0:2
|Витесс
|22 тур
|16 февраля, суббота
|22:45
|Витесс
|3:2
|Виллем II
|13 тур
|25 ноября, воскресенье
|16:30
|Виллем II
|1:3
|Витесс
|34 тур
|6 мая, воскресенье
|15:30
|Виллем II
|2:2
|Витесс
|16 тур
|13 декабря, среда
|20:30
|Витесс
|2:2
|Виллем II
|22 тур
|11 февраля, суббота
|22:45
|Витесс
|0:2
|Виллем II
|1 тур
|6 августа, суббота
|21:45
|Виллем II
|1:4
|Витесс
|25 тур
|27 февраля, суббота
|22:45
|Витесс
|0:1
|Виллем II
|1 тур
|9 августа, воскресенье
|17:45
|Виллем II
|1:1
|Витесс
|23 тур
|14 февраля, суббота
|21:45
|Витесс
|2:0
|Виллем II
|9 тур
|18 октября, суббота
|20:30
|Виллем II
|1:4
|Витесс
|32 тур
|28 апреля, воскресенье
|18:30
|Витесс
|3:1
|Виллем II
|3 тур
|26 августа, воскресенье
|16:30
|Виллем II
|0:2
|Витесс
|20 тур
|22 января, суббота
|21:45
|Виллем II
|1:0
|Витесс
|8 тур
|1 октября, пятница
|22:45
|Витесс
|0:0
|Виллем II