Введите ваш ник на сайте

Витесс - Виллем II

21.03.2020, Суббота, 00:00 мск Голландия. Эредивизие, 28 тур Витесс - Виллем II
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
2 тур
10 августа, суббота 21:45 Виллем II 0:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
22 тур
16 февраля, суббота 22:45 Витесс 3:2 Виллем II
13 тур
25 ноября, воскресенье 16:30 Виллем II 1:3 Витесс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
34 тур
6 мая, воскресенье 15:30 Виллем II 2:2 Витесс
16 тур
13 декабря, среда 20:30 Витесс 2:2 Виллем II
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
22 тур
11 февраля, суббота 22:45 Витесс 0:2 Виллем II
1 тур
6 августа, суббота 21:45 Виллем II 1:4 Витесс
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
25 тур
27 февраля, суббота 22:45 Витесс 0:1 Виллем II
1 тур
9 августа, воскресенье 17:45 Виллем II 1:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
23 тур
14 февраля, суббота 21:45 Витесс 2:0 Виллем II
9 тур
18 октября, суббота 20:30 Виллем II 1:4 Витесс
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
32 тур
28 апреля, воскресенье 18:30 Витесс 3:1 Виллем II
3 тур
26 августа, воскресенье 16:30 Виллем II 0:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
20 тур
22 января, суббота 21:45 Виллем II 1:0 Витесс
8 тур
1 октября, пятница 22:45 Витесс 0:0 Виллем II
Чемпионат Голландии (2009/2010)
29 тур
27 марта, суббота 20:45 Витесс 2:1 Виллем II
1 тур
1 августа, суббота 20:45 Виллем II 3:1 Витесс
...
  • Читайте нас: 