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Зволле - Венло

21.03.2020, Суббота, 00:00 мск Голландия. Эредивизие, 28 тур Зволле - Венло
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
17 тур
14 декабря, суббота 21:45 Венло 1:2 Зволле
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
34 тур
12 мая, воскресенье 15:30 Зволле 2:4 Венло
17 тур
21 декабря, пятница 22:00 Венло 2:0 Зволле
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
26 тур
4 марта, воскресенье 14:30 Зволле 1:1 Венло
6 тур
24 сентября, воскресенье 15:30 Венло 1:1 Зволле
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
30 тур
12 апреля, пятница 22:00 Венло 0:2 Зволле
15 тур
30 ноября, пятница 23:00 Зволле 0:0 Венло
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