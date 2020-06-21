Введите ваш ник на сайте

Кардифф - Лидс

21.06.2020, Воскресенье, 14:00 мск Англия. Чемпионшип, 38 тур Кардифф - Лидс
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
22 тур
14 декабря, суббота 18:00 Лидс 3:3 Кардифф
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
30 тур
3 февраля, суббота 18:00 Лидс 1:4 Кардифф
10 тур
26 сентября, вторник 21:45 Кардифф 3:1 Лидс
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
31 тур
11 февраля, суббота 18:00 Лидс 0:2 Кардифф
8 тур
17 сентября, суббота 14:30 Кардифф 0:2 Лидс
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
36 тур
8 марта, вторник 22:45 Кардифф 0:2 Лидс
15 тур
3 ноября, вторник 22:45 Лидс 1:0 Кардифф
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
42 тур
11 апреля, суббота 17:00 Лидс 1:2 Кардифф
15 тур
1 ноября, суббота 18:00 Кардифф 3:1 Лидс
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
30 тур
2 февраля, суббота 19:00 Лидс 0:1 Кардифф
5 тур
15 сентября, суббота 18:00 Кардифф 2:1 Лидс
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
45 тур
21 апреля, суббота 15:30 Кардифф 1:1 Лидс
14 тур
30 октября, воскресенье 17:15 Лидс 1:1 Кардифф
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
26 тур
4 января, вторник 22:45 Кардифф 2:1 Лидс
13 тур
25 октября, понедельник 22:45 Лидс 0:4 Кардифф
...
  • Читайте нас: 